Vaccini: sequestrati nove flaconi Astrazeneca ad Aosta

L'Usl della Valle d'Aosta, attraverso la struttura Farmacia, ha consegnato al Nucleo anti sofisticazioni dei carabinieri nove flaconi di vaccino AstraZeneca, appartenenti al lotto ABV5811, in disponibilità alla sede vaccinale del Palaindoor di Aosta e che non erano ancora stati inoculati. Lo ha comunicato l'azienda sanitaria precisando che il sequestro, in via preventiva, è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Biella.