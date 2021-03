Recovery: Legambiente, impegno per interventi ferrovia Vda

"I 121 milioni richiesti dalla Regione Valle d'Aosta allo Stato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per interventi sulla ferrovia da realizzare entro il 2027 sono del tutto coerenti con i principi del Piano e rappresentano una piccola quota di quanto verrà destinato complessivamente in Italia per le infrastrutture ferroviarie". Lo scrive Legambiente Valle d'Aosta in una lettera inviata ai vertici istituzionali regionali.

"E' un obiettivo raggiungibile, - prosegue l'associazione - che richiede l'impegno corale di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche per conseguire un risultato necessario per la nostra comunità".