Covid: in Vda quasi triplicati contagi in una settimana

Sono quasi triplicati i contagi da Covid-19 in una settimana in Valle d'Aosta. In base ai bollettini della Regione Valle d'Aosta su dati Usl, nella settimana 1-7 marzo i nuovi casi positivi sono stati 67 (9,5 al giorno) mentre nella settimana successiva 8-14 marzo sono stati 184 (26,2 al giorno). Stabili i ricoveri (erano 16 il primo marzo e ora 18). In questo periodo da registrare anche due decessi che portano il totale delle vittime a 417 (età media 83,1) e 117 guariti. I contagiati attuali sono quasi raddoppiati: da 168 a 333.