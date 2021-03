Coni: Jean Dondeynaz presidente regionale Valle d'Aosta

Jean Dondeynaz è il nuovo presidente regionale del Coni. Lo ha eletto l'Assemblea riunitasi ad Aosta per il rinnovo delle cariche di vertice. Ha partecipato al voto il 75% degli aventi diritto, 31 su 41 elettori. Della Giunta fanno parte Francesca Pellizzer (Ciclismo), Marco Mosso (Sport Invernali), Mario Vietti (Pallacanestro), Cristiana Martinetto (Arrampicata), Massimo Verduci (Uisp), Antonio Marmorino (Canoa) e Ettore Mosca Barberis (Sport Invernali).

"E' chiaro che la situazione attuale è ostica per il mondo sportivo - ha detto Dondeynaz ma vogliamo guardare in termini positivi quelle che sono le tante sfide che ci aspettano. E' lampante che lo sport abbia e stia patendo pesantemente le situazioni contingenti collegate alla pandemia, ma volendo essere positivi possiamo dire che quando usciremo da questo momento terribile avremo di fronte a noi diverse opportunità per ridisegnare e fare ripartire lo sport".

"Non è facile pianificare un programma - ha aggiunto - ma saremo al fianco del movimento sportivo e pronti all'interlocuzione con le amministrazioni locali e le strutture nazionali per supportare progetti e cercare di risolvere le criticità collegate principalmente all'impiantistica sportiva. Seguendo questa linea, tra i nostri propositi c'è l'obiettivo di essere costruttivi e prevedere suggestioni da presentare e condividere con la commissione regionale competente per quello che sarà il percorso che porterà alla nuova legge regionale dello sport. Non meno importante la prospettiva di attivare un tavolo di confronto con il mondo della scuola finalizzato a consolidare e migliorare un rapporto costruttivo che possa garantire una fattiva collaborazione".