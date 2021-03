Astrazeneca: sospesa somministrazione a Morgex e Aosta

L'Usl della Valle d'Aosta ha deciso di sospendere le vaccinazioni con Astrazeneca in programma oggi e domani al Palaindooor di Aosta. Lo ha comunicato l'azienda sanitaria precisando che "circa 50 dosi sulle 72 in programma per oggi nella sede vaccinale di Morgex non sono state somministrate" e "allo stesso modo sono sospese le somministrazioni AstraZeneca previste nella sede del Palaindoor per il 16 marzo 2021 (60 dosi)". Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la sessione vaccinale nella sede di Chatillon, che il 16 marzo, prevede l'impiego del vaccino Pfizer BionTech.

"Qualora Ema dia l'assenso alla prosecuzione della campagna - si legge nella nota - ne sarà data tempestiva comunicazione".