Covid: in Valle d'Aosta lezioni a scuola restano in presenza

A seguito delle misure di contenimento del contagio previste nel Dpcm 2 marzo 2021 e nel decreto-legge approvato il 12 marzo, nelle scuole valdostane le lezioni continuano a svolgersi interamente in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (medie), mentre continua l'attività in presenza al 50% nelle scuole superiori. Lo comunica l'assessorato regionale all'istruzione, aggiungendo che nelle Università le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle del primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza.

"Alcune scuole superiori - si legge in una nota - quali l'Isiltep (sede di Verrès) e il liceo linguistico di Courmayeur, non svolgeranno i pomeriggi in presenza. Continueranno con le attività pomeridiane a distanza anche il Corrado Gex e l'istituzione scolastica Innocenzo Manzetti. Nessun cambiamento da segnalare nelle altre istituzioni". "Era opportuno proporre un quadro chiaro - dichiara l'Assessore Luciano Caveri - perché ci sono notizie contraddittorie. Bisogna mantenere la guardia alta perché sappiamo bene che la pandemia resta aggressiva. Per cui bisogna nella scuola mantenere tutte le misure di sicurezza ormai ampiamente rodate. Difficile avere certezze, ma per ora restiamo aperti grossomodo con le stesse modalità già note".