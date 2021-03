Covid: due positivi al Maria Adelaide, classe in quarantena

Due studenti del Liceo delle scienze umane e scientifico 'Regina Maria Adelaide' di Aosta sono risultati positivi al coronavirus nell'ambito della campagna di screening delle scuole valdostane.

"Il trend di adesione si conferma intorno al 50 per cento degli interessati", fa sapere l'amministrazione regionale. Oltre che gli studenti, anche il personale docente e non docente può sottoporsi ai test antigenici rapidi.

"Prosegue con grande efficacia l'operazione dello screening, cui si sommano - non nel calcolo - operazioni di 'pronto intervento', come nella primaria di Saint-Vincent. Segno di reattività del sistema sanitario e scolastico", spiega l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri.

Quelli del Regina Maria Adelaide sono i primi due casi di positività emersi dall'inizio della campagna, che ad oggi ha coinvolto 717 persone anche tra l'Istituto tecnico e professionale regionale 'Corrado Gex' di Aosta, l'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès e il Paritario di Courmayeur.