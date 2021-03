Regione:Lavevaz, in Defr assoluta priorità a crisi sanitaria

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Nel Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021-2023, varato ieri dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta, è stata data "assoluta priorità alle risposte in primis alla crisi sanitaria e a seguire a quella sociale ed economica che ne consegue, collocando in una posizione subordinata parte delle iniziative previste nel programma di legislatura". E' quanto ha riferito oggi in Consiglio Valle il presidente della Regione Erik Lavevaz. Si tratta, secondo Lavevaz, di un "documento frutto di un'attenta analisi e calato nella situazione socio economica molto complessa che dovremo affrontare innanzi tutto nel 2021, ma anche nel biennio successivo". (ANSA).