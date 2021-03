Regione: Marzi, Defr dimostra lavoro concreto del Governo

"Il Defr rispetta i tempi previsti.

In un momento complesso come quello attuale il Governo sta lavorando in maniera molto concreta. Questo è un messaggio rassicurante per la popolazione valdostana". Lo ha detto l'assessore regionale al bilancio e finanze, Carlo Marzi, durante la presentazione del Defr 2021-2023 aggiungendo che "l'obiettivo del Governo, in questa fase, è mettere cifre congrue a disposizione del tessuto economico per favorire la ripartenza".