Ospedali: Defr, verifica compatibilità ampliamento Parini

La Regione Valle d'Aosta intende "verificare la compatibilità tecnico progettuale ed economica, nonché la realizzabilità in termini cronologici adeguati dell'attuale progetto dell'ospedale, ferma restando l'opportunità di sondare altre soluzioni qualora gli esiti della verifica sopra descritta risultassero non percorribili". E' quanto emerge dal Defr 2021-2023 approvato ieri dalla Giunta Lavevaz e presentato oggi ad Aosta.

Inoltre, secondo il documento di programmazione triennale "sarà necessario individuare un modello di assistenza territoriale, anche riorganizzandolo e dotandolo di risorse umane e professionali adeguate, valorizzando il ruolo che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, gli infermieri e gli operatori svolgeranno in équipe funzionali coordinate e integrate con gli specialisti ospedalieri e territoriali".