Covid: screening scuole Vda, nessun positivo su 375 tamponi

Prosegue la campagna di screening sul Covid-19 nelle scuole valdostane. Finora sono stati sottoposti a tampone 375 soggetti tra docenti, personale e studenti in presenza (333) dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale, dell'Istituto tecnico e professionale regionale Corrado Gex e del Paritario di Courmayeur. All'iniziativa ha aderito sinora circa il 50% degli interessati.

"Riteniamo che la percentuale di adesione in questa prima fase sia soddisfacente - commenta l'Assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri - ma speriamo che nei prossimi giorni possa aumentare in modo da avere una fotografia più precisa e aggiornata della situazione dei contagi nelle scuole valdostane".