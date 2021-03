Covid: Defr, sinergia enti locali per ripartenza occupazione

La Regione Valle d'Aosta metterà in campo "politiche attive a sostegno della ripartenza dell'occupazione, anche attraverso l'azione sinergica con gli enti locali". E' questa una delle misure trasversali previste dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale (Defr) per il prossimo triennio approvato ieri dalla Giunta e presentato in una conferenza stampa. "Molte delle priorità inserite nel programma di governo sono state ricalibrate per reagire in maniera efficace a un quadro inedito come quello pandemico", viene spiegato nel documento.

Tra le iniziative anti crisi indicate nel Defr figurano ristori "per il sistema legato alla stagionalità turistica invernale e a tutti i lavoratori del settore", "politiche creditizie a supporto della mancanza di liquidità delle aziende", misure di sostegno alle famiglie, con particolare riferimento ai nuclei in maggiore difficoltà, anche attraverso l'azzeramento dell'addizionale Irpef per i redditi più bassi e interventi puntuali di riduzione dei costi dei servizi, come la gratuità dei trasporti pubblici.