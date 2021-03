Covid: Bertschy, un milione euro per lavoratori stagionali

"E' un'iniziativa concreta che si inserisce sul bilancio esistente, in attesa di nuove risorse per azioni e programmazione. Abbiamo messo a disposizione un milione di euro per dare una risposta concreta ai lavoratori che hanno perso il reddito". Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, presentando il nuovo provvedimento a favore dei lavoratori stagionali.

"Da novembre in avanti - ha aggiunto - abbiamo individuato una platea di circa 500 soggetti. L'intervento che proponiamo permetterà, in maniera forfettaria e una tantum, di erogare 1.000 euro a chi non ha avuto ammortizzatori sociali negli ultimi 60 giorni e 1.500 euro a chi non li ha avuti da più di 60 giorni. Non potrà riceverlo chi percepisce il reddito di cittadinanza".

"E' la prima azione - ha proseguito Bertschy - che precede interventi a favore di imprese e professionisti su cui stiamo lavorando. Quello che manca è l'intervento del Governo nazionale. Ho sollevato il tema al ministro Orlando. Da parte nostra mettiamo in campo quest'azione concreta, peraltro non esaustiva e non sostitutiva, che vuole essere un primo passo".