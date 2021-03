Union valdotaine: congresso si terrà a giugno

Si terrà il 5 o il 12 giugno il congresso dell'Union valdotaine che dovrà esprimere il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Erik Lavevaz, eletto presidente della Regione. E' quanto ha deciso il Conseil fédéral, riunitosi in modalità telematica, su proposta del presidente reggente del movimento David Follien.

Il congresso coinvolgerà tutti gli iscritti - viene anticipato in una note del Mouvement - e le candidature saranno proposte dalle sezioni. "Un Congresso che parte dalla base, - si spiega - nella continuità del progetto politico approvato nel 2018 e premiato nelle ultime elezioni regionali e amministrative".

Sul piano dell'attualità politica l'organismo dell'Uv, dopo aver ascoltato le relazioni del presidente della Regione, Erik Lavevaz, degli assessori Davide Sapinet, Roberto Barmasse e del capogruppo Aurelio Marguerettaz, ha "approvato il lavoro svolto conferendo mandato agli eletti di proseguire il percorso intrapreso con l'avvio della attuale legislatura". Il Conseil ha anche espresso "condivisione per la scelta del Senatore Albert Lanièce di astenersi nel dare la fiducia al Governo Draghi in attesa di una dimostrazione concreta ai problemi della Valle d'Aosta".