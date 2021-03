Scuola:nessun positivo in prima giornata screening Covid Vda

Nella prima giornata di screening Covid rivolto agli studenti delle scuole superiori della Valle d'Aosta non è emerso alcun caso di positività. È questo il risultato dei 206 tamponi effettuati oggi nell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès (Aosta). Alla campagna di tamponi rapidi ha aderito oltre il 40 per cento degli studenti presenti oggi nell'istituto, che svolge attività didattica in presenza al 50 per cento.

"Il dato è incoraggiante sia per gli esiti che per l'adesione, considerati i tempi strettissimi con cui i genitori hanno dovuto aderire. Ritengo che la percentuale di coloro che si sottoporranno ai test sia destinata ad aumentare nelle prossime settimane", ha commentato l'assessore regionale all'istruzione Luciano Caveri. Lo screening che si protrarrà fino al 31 marzo è rivolto a una popolazione scolastica di circa 5.900 studenti.