Cultura: bando da 150 mila euro per attività 2021

(ANSA) - AOSTA, 09 MAR - Un bando da 150 mila euro è stato approvato dalla Giunta regionale per il finanziamento di manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche nel 2021.

Possono beneficiarne soggetti pubblici e privati operanti nel settore della cultura, dell'arte e delle scienze con sede in Valle d'Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande di contributo per le iniziative che si svolgeranno a maggio e a giugno prossimi scadrà mercoledì 31 marzo 2021.

L'entità del finanziamento sarà stabilita sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione che collocherà le iniziative in 4 fasce di merito. La quota massima di finanziamento, corrispondente alla prima fascia di merito, assegnerà un contributo pari al 60% delle spese ritenute ammissibili, nella misura massima di 20 mila euro e nel limite del disavanzo. (ANSA).