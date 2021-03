Io compro sotto casa, nuova campagna di ConfCommercio

"Io compro sotto casa perche' mi sento a casa" è lo slogan della nuova campagna di Confcommercio Vda per incentivare l'acquisto nei negozi di vicinato. L'obiettivo è "persuadere i cittadini ad acquistare con fiducia nelle attività del proprio territorio indipendentemente dalle modalità di acquisto (diretto in negozio/bottega, per telefono o online), valorizzando tutte le possibilità offerte e dando la possibilità al mercato tradizionale di esprimere e far conoscere i propri valori: fondamento di cultura, civiltà e ricchezza economica per il territorio".

L'iniziativa - spiega Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio - "consiste nella diffusione di una serie di messaggi, veicolati attraverso vari canali e volti a promuovere gli acquisti presso gli esercizi del proprio territorio e nella messa a disposizione degli esercenti".

"Nel capoluogo aostano - aggiunge Adriano Valieri, direttore generale di Confcommercio VdA - durante la prima ondata del virus abbiamo attivato un servizio per fornire tutte le info relative alle attività che si occupavano di delivery per mettere in contatto domanda ed offerta di beni di prima necessità". La campagna si svilupperà in primis attraverso l'app e il portale 'VdAxTe' (www.vdaxte.com) e le vetrofanie nei negozi aderenti.