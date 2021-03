Agricoltura: Sapinet, crisi turismo preoccupa aziende Vda

"La crisi del turismo dovuta alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria e l'improvviso stop all'apertura degli impianti sciistici, dopo che tutto era pronto e faceva sperare per la ripresa dell'economia, non solo hanno messo in ginocchio il settore dell'ospitalità ma hanno creato grande preoccupazione tra le aziende agricole che trovano nel mercato locale il loro principale sbocco commerciale". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Davide Sapinet, durante un incontro convocato dal nuovo Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, con gli Assessori regionali del Nord Italia per un confronto a largo raggio sui temi rilevanti che interessano il settore e sulle questioni più urgenti da affrontare.

Dopo aver "evidenziato il ruolo svolto dalla zootecnica per i territori rurali e la conseguente necessità di mantenere e se possibile potenziare il sostegno a tale comparto", Sapinet ha ricordato come "la corretta gestione della presenza del lupo abbia assunto un'attenzione prioritaria e come, tra i tanti aspetti, sia necessario tutelare e supportare gli allevatori in vista della prossima stagione della monticazione". L'Assessore, infine, ha chiesto al Ministro Patuanelli che "nel Recovery Plan sia data la giusta considerazione alla valorizzazione delle risorse idriche, anche nell'ottica dei cambiamenti climatici, i cui effetti si sentiranno in prima battuta nelle regioni dell'arco alpino".