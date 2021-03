Fdi: capogruppo Aosta Laurencet lascia partito

Paolo Laurencet, capogruppo al comune di Aosta del centro destra, lascia Fratelli d'Italia. E' lui stesso ad annunciarlo su Facebook: "Per il bene di #Aosta a volte bisogna armarsi di coraggio e fare scelte difficili.

Intraprendere percorsi in salita, per non venire meno agli impegni presi, alle proprie responsabilità. Oggi ho deciso di fare una di queste scelte: lasciare #fratelliditalia", scrive.

Laurencet spiega di voler "portare avanti i progetti per i quali sono stato votato: salvare lo stadio Puchoz, rilanciare Aosta a livello turistico e imprenditoriale".

"Ringrazio Fratelli D'Italia - Valle D'Aosta per aver reso possibile il mio ingresso in politica. Ora, però, è tempo per me di guardare avanti e di continuare a fare ciò che ho sempre fatto: crederci veramente".

Zucchi, motivazioni Laurencet destituite di fondamento - "Ho appreso dalla viva voce di Paolo Laurencet ieri nel tardo pomeriggio la sua decisione di lasciare Fratelli d'Italia per passare a Forza Italia. Spiace constatare che tra le motivazioni pubblicamente esposte per giustificare tale scelta siano stati da lui espressi dei presunti impedimenti su determinate iniziative riguardanti il Comune di Aosta perché tale circostanza è destituita da ogni fondamento". Lo dichiara Alberto Zucchi, portavoce di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, commentando la decisione di Paolo Laurencet di lasciare il partito. "Ringraziamo comunque Paolo Laurencet per il grande e generoso lavoro profuso - ha aggiunto - volto alla crescita di Fratelli d'Italia VdA augurandogli di trovare nel suo nuovo Partito delle condizioni migliori ove esplicare le sue capacità politiche, organizzative e aggregative conseguendo gli obiettivi a cui aspira".