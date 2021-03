Contagi da Covid ancora in aumento in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 16 positivi su un totale di 335 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 14, mentre attualmente il numero totale di contagiati è di 173, 2 in più di ieri. Rimane invariato il dato relativo ai ricoverati nell'ospedale Parini: 10 di cui 2 nel reparto di rianimazione.