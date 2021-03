Vaccini: in sedi Spi/Cgil possibile prenotare per anziani

Nelle sedi del sindacato dei pensionati della Cgil della Valle d'Aosta è possibile per le persone anziane prenotare i vaccini contro il Covid-19. "Ci siamo resi disponibili a fornire questo servizio - spiega il segretario dello Spi, Domenico Falcomatà - perché nella nostra regione vivono molti anziani soli in difficoltà. Non sempre e non tutte le persone anziane hanno dimestichezza con l'informatica, in tanti non posseggono un pc o uno smartphone, alcuni non hanno parenti o amici che li possano assistere in questa incombenza. Siamo all'inizio di una campagna vaccinale importantissima e l'aiuto del nostro sindacato non poteva mancare. Chi ha bisogno di aiuto e chiarimenti sulla campagna vaccinale può rivolgersi alle nostre sedi di Aosta, Châtillon, Verrès e Donnas. È sufficiente avere con sé la tessera sanitaria e il numero di cellulare sul quale arriva la conferma della prenotazione da parte dell'Usl Valle d'Aosta".