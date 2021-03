Covid: Iss, scenario Valle d'Aosta resta di tipo 1

Resta compatibile con uno scenario di trasmissione di tipo 1, il meno complesso tra i quattro previsti da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, la situazione epidemiologica della Valle d'Aosta relativa all'indice di contagiosità Rt. Dalla consueta conferenza stampa settimanale per l'illustrazione dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 (al 3 marzo 2021 e relativi alla settimana 22-28 febbraio) è emerso inoltre che la classificazione complessiva di rischio della regione alpina è salita da "bassa" a "moderata ad alta probabilità di progressione", con una crescita di casi e focolai.

L'indice Rt puntuale è 1,21 (era 0,94 la settimana precedente), come anticipato nella bozza. I casi di Covid-19 durante la scorsa settimana sono stati 76 (60,78 ogni 100 mila abitanti) con un'allerta segnalata in relazione alla "resilienza dei servizi sanitari territoriali".