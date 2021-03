Covid: bozza Iss, sale a 1,21 indice Rt in Valle d'Aosta

Sale a 1,21 l'indice di contagiosità Rt puntuale in Valle d'Aosta. La scorsa settimana era pari a 0,94, quella precedente a 0,92. Il dato emerge dalla bozza dell'ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute (dati al 3 marzo 2021 relativi alla settimana 22-28 febbraio). In Italia ha un indice più alto solo il Molise (1,66). In Lombardia il dato è pari a 1,13, in Piemonte a 1,15.