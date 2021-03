Perseguita i vicini di casa, imposto divieto dimora in Vda

La procura di Aosta ha chiesto e ottenuto una misura cautelare, di divieto di dimora in Valle d'Aosta, per un uomo di 56 anni anni accusato di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa. La misura è stata firmata dal gip Davide Paladino.

L'uomo, residente nel circondario di Aosta, per anni avrebbe perseguitato i sui vicini di casa con piccoli dispetti e danneggiamenti vari. Tanto che negli ultimi anni l'uomo è stato condannato ben tre volte (due in maniera definitiva e una ancora in appello) per il reato di danneggiamento.

E' stata la Corte d'Appello di Torino, a fine anno, a rinviare gli atti alla procura di Aosta ipotizzando il reato di stalking ai danni dei vicini di casa. Il pm Manlio D'Ambrosi ha così aperto un fascicolo. Dalle indagini è emerso che l'uomo, dal 2018 ad oggi, in maniera ininterrotta avrebbe infastidito i vicini di casa: auto rigata, danneggiamenti di attrezzi vari, sconfinamento nel loro terreno. Piccoli gesti, come spiegano gli inquirenti, che hanno "limitato la libertà individuale delle parti offese".