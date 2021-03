Fisica: oltre 40 relazioni a Rencontres de physique 2021

Due sessioni e in modalità virtuale per la 34/a edizione delle "Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste", tradizionale appuntamento per scienziati e ricercatori. L'evento è in programma dal 9 all'11 marzo. Saranno presentate oltre 40 relazioni che riguarderanno i temi più importanti della ricerca teorica e sperimentale nel settore delle particelle elementari.

Sono inoltre previste cinque conferenze che potranno essere seguite gratuitamente, previa iscrizione. Il calendario: lunedì 12 e martedì 13 aprile incontro con gli studenti valdostani di Aosta (relaziona la professoressa Maria Elena Fedi dell'Università di Firenze, sul tema "La fisica nucleare al servizio dei beni culturali"); mercoledì 14 aprile incontro dei docenti valdostani con il professor Lorenzo Giuntini dell'Università di Aosta (relazionerà sul tema "Portiamo un acceleratore nel museo. Progetto "Machina" del Cern di Ginevra e dell'Infn di Pisa"); giovedì 15 aprile proiezione ad ingresso gratuito del film-documentario "La scelta. Edoardo Amaldi e la scienza senza confini"; venerdì 16 aprile incontro pubblico ad ingresso gratuito con la ricercatrice valdostana Marta Burgay e con il divulgatore scientifico dottor Giorgio Roncolini.