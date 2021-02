Vaccini: Pescarmona, in Vda la strada è quella giusta

"La strada è quella giusta. Serve la massima adesione possibile alla campagna di vaccinazione di massa". E' quanto dichiara il direttore generale dell'Usl, Angelo Michele Pescarmona, commentando l'ultima rilevazione dei dati nazionali riferiti al completamento del ciclo vaccinale (somministrazione e richiamo) diffusa dalla Fondazione Gimbe.

"Sono dati importanti - aggiunge - che restituiscono in maniera oggettiva quanto stimato in fase di pianificazione e che confermano la correttezza e l'efficacia degli interventi in corso. Naturalmente siamo soddisfatti di questi risultati, che consideriamo comunque parziali perché sarà la campagna vaccinale di massa che ci darà l'esatta misura del raggiungimento degli obiettivi. I dati di cui prendiamo atto sono la risposta che ci attendevamo. Adesso è necessario non abbassare la guardia e procedere in questa direzione".