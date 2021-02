Vaccini: Gimbe, Valle d'Aosta seconda in Italia

La regione Valle d'Aosta, con il 3,4% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, è la seconda in Italia dopo la Provincia autonoma di Bolzano (4,17%). La media nazionale è del 2,25%. Lo rivela la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale sulla situazione Covid.

Anche la percentuale di over 80 vaccinati è tra le più alte (terza dopo Bolzano e Trento), pari al 6,1 per cento contro una media nazionale del 2,9 per cento.

Nella regione alpina, nella settimana tra il 17 e il 23 febbraio, risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (109) mentre è stabile quello relativo all'incremento percentuale dei casi rispetto alla settimana precedente (0,8%). Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e terapia intensiva (0%) occupati da pazienti Covid.