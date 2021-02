Covid: trasporti gratuiti per i valdostani fino al 30 aprile

E' stata prorogata fino al 30 aprile prossimo la gratuità dei trasporti pubblici per i valdostani istituita per l'emergenza sanitaria del Coronavirus. Lo stabilisce un disegno di legge che è stato approvato oggi all'unanimità dal Consiglio regionale.

La norma - come ha precisato Antonino Malacrinò (Pcp), presidente della seconda Commissione consiliare e relatore del provvedimento - lascia alla Giunta la facoltà di effettuare altre proroghe qualora l'emergenza dovesse protrarsi.

"Le risorse stanziate comprendono già una proroga per arrivare almeno ad aprile, - ha riferito l'assessora ai Trasporti, Chiara Minelli - poi si dovranno fare nuove valutazioni, tenendo conto anche della prosecuzione della scuola".