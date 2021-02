Anniversaires Autonomie et Statut seront célébrés en ligne

Le 75e anniversaire de l'Autonomie et le 73e du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste seront célébrés en ligne demain, vendredi 26 février 2021, à 16h, dans la Salle du Conseil de la Vallée. La cérémonie sera diffusée en direct sur le site internet www.consiglio.vda.it, sur la chaîne www.youtube.it/user/consvda et sur la chaîne 15 de la télévision numérique, TV Vallée.

Ces célébrations offriront l'occasion de faire le point sur l'Autonomie de la Vallée, avec les interventions des présidents de la Région, Erik Lavevaz, du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et du Conseil permanent des Collectivités locales, Franco Manes, auxquelles s'ajouteront celles des parlementaires de la Vallée d'Aoste, le sénateur Albert Lanièce et la députée Elisa Tripodi. L'hôte d'honneur en sera, cette année, le président de la Région Emilia-Romagna et de la Conférence des Régions et Provinces autonomes, Stefano Bonaccini.

''C'est une édition spéciale - disent les présidents Lavevaz, Bertin et Manes -, bouleversée par la Covid mais qui éveille des sentiments particulièrement profonds: célébrer notre Autonomie, c'est célébrer notre aspiration à être nous-mêmes, notamment dans cette période où notre capacité d'autogouvernement a été durement mise à l'épreuve par la pandémie. C'est pourquoi les représentants des institutions sont, plus que jamais, appelés à dialoguer et collaborer pour le bien de notre communauté, tout en préservant la dignité des diverses institutions concernées''.

Au cours de la cérémonie seront également annoncés les noms des nouveaux Chevaliers de l'Autonomie et Amis de la Vallée d'Aoste, qui recevront leurs décorations lorsque la situation sanitaire permettra à nouveau d'organiser une cérémonie en présence.