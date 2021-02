Turismo: Lavevaz-Guichardaz, ridare giusto spazio a cultura

"Inizia una stagione che deve restituire alla frequentazione della cultura il giusto spazio in Valle d'Aosta. Con la riapertura degli spazi culturali vogliamo che anche la cultura ritrovi il proprio valore all'interno della nostra quotidianità. Il blocco allo spostamento tra regioni può trasformarsi anche in un'occasione di fruizione della ricchezza culturale e storica della nostra regione per tutti i valdostani". Lo hanno detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, e l'assessore regionale al turismo e beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, intervenuti al Forte di Bard all'inaugurazione della mostra 'I Macchiaioli'.

"In questi mesi di stop forzato - ha aggiunto la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery - sono state portate avanti tante attività di manutenzione e abbiamo lavorato a nuovi progetti per dare al Forte e al territorio opportunità di crescita che consentano quanto prima di poter superare questo difficile momento. La mostra I Macchiaioli rappresenta un forte segnale di ripartenza; nelle prossime settimane procederemo all'apertura delle nuove esposizioni a partire da World Press Photo 2020".