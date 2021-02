Covid, contagio torna a crescere in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta (su 117 persone sottoposte a tampone). I contagiati attuali sono 146, 10 in più di ieri. E' quanto si legge nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl.

Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è 415). I guariti sono stati quattro. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono nove (ieri erano sei), di cui uno nel reparto di terapia intensiva.