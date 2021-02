Cade da falesia, grave climber valdostano

Un trentenne valdostano è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta a causa di una caduta mentre arrampicava in falesia. La prognosi è riservata. L'incidente si è verificato verso mezzogiorno nella palestra di roccia di Vollein, sopra Quart. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l'elicottero.

In base a quanto ricostruito dal Soccorso alpino valdostano, il climber caduto scalava da primo mentre un’altra persona, in basso, lo assicurava. Per motivi da chiarire ha perso l’equilibrio ed è precipitato per tre o quattro metri. Lo ‘spit’, il tassello sottostante, fissato nella roccia, a cui era assicurato, ha poi fermato la caduta. Nell’incidente ha battuto la testa e per questo ha riportato un trauma cranico.