Covid: Lavevaz, nostra legge adattava norme a territori

"In questi mesi la Valle d'Aosta ha raggiunto risultati eccezionali nella limitazione della diffusione della pandemia: ribadiamo che la legge 11 aveva lo scopo di adattare le indicazioni nazionali per la gestione dell'emergenza sanitaria alle peculiarità del territorio valdostano". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, commentando la decisione della Consulta che ha accolto il ricorso del Governo contro la legge Anti-Dpcm.

"Mettiamo al primo posto la salute dei valdostani - ha aggiunto - rivendicando però il nostro diritto a costruire un'azione efficace per la nostra realtà". "Prendiamo atto della sentenza annunciata dalla Corte Costituzionale nell’attesa di leggerne le motivazioni e di conoscere quali articoli abbiano superato il vaglio di costituzionalità; rimane il rimpianto che l’annunciata rinuncia all’impugnativa da parte statale si sia persa nel cambio di Governo a Roma" ha aggiunto Lavevaz.