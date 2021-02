Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata in Valle d'Aosta non risulta nessun paziente positivo in rianimazione. E' quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione. Nell'ospedale Parini di Aosta, l'unico nosocomio regionale, sono ancora sei i ricoverati. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati quattro nuovi casi positivi e 13 guariti. Il totale dei contagiati attuali scende a 136, 10 in meno di ieri. Da registrare anche un decesso.