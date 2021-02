Viabilità: iniziati lavori per nuovo ponte Gaby

Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo ponte sul torrente Lys, nel comune di Gaby, crollato durante l'evento alluvionale dell'ottobre scorso.

A causa dei danni il traffico era stato deviato su una variante provvisoria, realizzata in modo da limitare i disagi. I lavori sono stati affidati alla ditta Costruzioni stradali Bgf Srl di Issogne.

"Sono molto soddisfatto dell'inizio dei lavori. In occasione di un recente sopralluogo è stata condivisa, anche da parte dell'impresa, la necessità di anticipare la conclusione delle opere prima dell'avvio della stagione estiva. La riapertura del ponte già all'inizio dell'estate e il ripristino della normale percorribilità della strada regionale della valle del Lys, rivestirà grande importanza per le popolazioni dei comuni interessati che hanno subito i disagi dovuti ad una lunga chiusura invernale all'interno di un contesto già di per sé di grande difficoltà per le realtà di montagna" è il commento dell'Assessore regionale alle opere pubbliche, Carlo Marzi.