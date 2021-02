Sci: Carrel, aprire Cervinia primavera-estate

"Per dare un segnale di ritorno alla normalità" il consigliere regionale di Valtournenche Marco Carrel (Pour l'autonomie) e alcuni rappresentanti degli operatori economici del comprensorio chiedono "un'apertura primaverile-estiva degli impianti" di risalita. E' questo il contenuto di una lettera inviata al presidente della Regione Erik Lavevaz.

"Se è vero che siamo in ginocchio - scrivono - è anche vero che non abbiamo bisogno solamente di ristori ma di lavoro e quelle che Le chiediamo è uno sforzo che avrà importanti ricadute d'immagine sull'intera Valle d'Aosta".