Ambiente: approvate linee guida per de-carbonizzazione Vda

La Giunta regionale ha approvato le linee guida per la de-carbonizzazione della Valle d'Aosta, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040". Linee guida che saranno presentate al Consiglio regionale. Lo hanno comunicato l'Assessorato all'Ambiente, e l'Assessorato allo Sviluppo economico precisando che "successivamente all'approvazione del documento è stato disposto l'avvio di una fase di consultazione con gli stakeholers per giungere a una conclusiva definizione della Strategia regionale di de-carbonizzazione".