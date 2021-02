Sci: Fdi manifesta a Pila, sostegno a lavoratori montagna

Fratelli d'Italia della Valle d'Aosta "sollecita il governo regionale e del Comune di Aosta a intervenire con immediatezza per dare un sostegno economico complementare a tutti i nostri concittadini colpiti" dalla crisi. Questo il messaggio lanciato oggi nel corso di una manifestazione svoltasi a Pila (Gressan) con cui il movimento "ha voluto testimoniare in uno dei suoi comprensori la vicinanza ed il sostegno alle categorie colpite dai provvedimenti irrispettosi nel metodo imposti dai governi passati e presenti nei confronti delle tante categorie che lavorano in montagna".

"Piuttosto che andare a presenziare in piazza con le categorie che manifestano giustamente per esprimere la loro sofferenza e rivendicare i loro diritti invitiamo i responsabili dei governi regionali e del Comune di Aosta a non trincerarsi dietro tecnicismi giuridici e contabili ma piuttosto a lavorare giorno e notte per operare le necessarie ricognizioni delle risorse finanziarie disponibili per dare loro una immediata boccata di ossigeno", ha spiegato il portavoce regionale Alberto Zucchi.

Fdivda inoltre "rilancia la proposta pervenuta da uno dei responsabili della Scuola di Sci di Pila Evolution Ivan Cottino di predisporre in tempi brevi, oltre agli indennizzi che consideriamo imperativi e scontati, un piano di finanziamento a tasso zero coordinato da Finaosta con metodologie semplificate riguardo l'accesso al credito che possa dare alle attività direttamente collegate alla montagna un adeguato respiro in un'ottica di medio termine".