Covid: festa in municipio senza mascherina, multato sindaco

Il sindaco di Pont-Saint-Martin (Aosta) Marco Sucquet e altre otto persone sono state multate dalle polizia locale per la violazione delle norme anti Covid durante una festa di carnevale, organizzata nei locali del municipio venerdì 12 febbraio. La contestazione, per un totale di 800 euro a testa, riguarda il non utilizzo delle mascherine e il protrarsi dell'incontro oltre le 22. Le immagini dei festeggiamenti con ballo e brindisi finale, a cui hanno partecipato anche alcuni personaggi in costume dello storico carnevale della bassa Valle d'Aosta, erano rimbalzate sui social network poco dopo l'evento. Il sindaco aveva ammesso l'errore e si era autodenunciato.