Sci: Vda Futura, amareggia assenza in piazza di albergatori e ristoratori

"Valle d'Aosta Futura ieri era in piazza per rivendicare il diritto al lavoro, al rispetto, alla dignità con loro e le ringrazia, e ringrazia i sindacati per aver organizzato l'evento. Siamo, tuttavia, profondamente amareggiati per la scarsissima partecipazione e per la quasi totale assenza, assolutamente non comprensibile, di tutte quelle associazioni, nonché dei loro aderenti, che dovrebbero rappresentare alberghi, ristoranti, commercianti, agricoltori e tutti gli altri operatori che da mesi stanno soffrendo". E' quanto si legge in una nota del movimento politico valdostano che prosegue: "Ci aspettavamo di vedere una settantina di fusciacche tricolori in rappresentanza delle nostre collettività locali. Ci aspettavamo di vedere tutte le associazioni sportive, tutti gli operatori dello spettacolo, e tanti altri ancora. Li aspettavamo e ci aspettavamo anche una forte partecipazione dei valdostani tutti, anche di coloro che non hanno subito perdite dirette in questo frangente, uniti e compatti per dimostrare in maniera concreta la loro solidarietà, da fiero popolo montano quale siamo o dovremmo essere. La comunità valdostana ha saputo coniugare in modo esemplare la parola solidarietà nei momenti difficili. Perché oggi non è più così?". Secondo Valle d'Aosta Futura "è il momento di unire le forze, di camminare insieme, di rivendicare diritti costituzionali e di costruire percorsi condivisi e solidali per ridare fiducia a tutti".