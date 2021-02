Covid: Confcommercio, sconto Imu a chi riduce affitti

Uno "sconto Imu per i proprietari che abbassano gli affitti a commercianti e artigiani". E' quanto propone la Fipe-Confcommercio Valle d'Aosta che chiede un incontro all'Associazione dei Proprietari di Immobili, al Comune di Aosta e al Celva. "Il nostro auspicio - spiega il presidente Graziano Dominidiato - è che con una sostanziosa dose di buon senso, troveremo la strada per tornare a vivere meglio di prima".

"Molti commercianti, ristoratori, baristi e gestori di strutture ricettive hanno accusato un importante e allarmante contrazione del fatturato con conseguente difficoltà a pagare regolarmente non solo i tributi e le imposte, ma anche i canoni di locazione degli immobili ove esercitano la loro attività imprenditoriale", precisa Confcommercio.

Secondo l'associazione ci sono amministrazioni che hanno ridotto l'Imu per i proprietari di immobili commerciali che applicheranno uno sconto sull'affitto del 30% per almeno 6 mesi.