Viabilità: lavori messa in sicurezza, sarà chiusa strada Cogne

Per consentire le operazioni di ripristino funzionale e messa in sicurezza strutturale del Ru Arberioz, a seguito dell'evento calamitoso del 2-3 ottobre 2020, il 25 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 è disposta la chiusura al traffico della strada regionale 47 di Cogne, nel Comune di Aymavilles, dal bivio di Ozein a frazione Chevril. Lo comunica l'assessorato regionale alle opere pubbliche precisando che "non sarà possibile percorrere strade alternative pe raggiungere le località a monte del tratto chiuso della strada".