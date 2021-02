Sci: Lega Vda, solo annunci da Giunta regionale

(ANSA) - AOSTA, 18 FEB - "Dalla Giunta arrivano solo annunci e nessun aiuto concreto per la montagna". Lo sostiene la Lega Vda che ha partecipato alla manifestazione in piazza Chanoux "per ribadire a gran voce la vicinanza al popolo della montagna che, più di tutti, ha patito e sta patendo le conseguenze delle reiterate chiusure prive di qualsiasi logica e programmazione e, soprattutto, prive di rispetto nei confronti dei lavoratori".

"Nelle ultime sedute del Consiglio regionale - si legge in una nota - abbiamo chiesto tempi certi per gli aiuti regionali.

Siamo ormai a fine febbraio e nulla, a parte proclami, passerelle e interviste, è stato fatto dalla Giunta regionale per aiutare il popolo della montagna che sta soffrendo.

Il Presidente Lavevaz che risposte concrete pensa di dare alla montagna? Quando finirà l'assordante silenzio dell'Assessore al turismo?". (ANSA).