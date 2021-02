Covid: Gimbe, in Vda 101 positivi su 100.000 abitanti

In Valle d'Aosta la situazione del contagio da Covid-19 continua a migliorare. Lo rivela il report settimana della Fondazione Gimbe (10-16 febbraio) sull'emergenza coronavirus.

In dettaglio i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti scendono a 101, l'incremento dei casi è dello 0,8%, i casi testati per 100.000 abitanti sono stati 494, i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica sono il 4% e quelli in terapia intensiva il 10%.

Per quanto riguarda i vaccini in Valle d'Aosta la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3,13% che la pone al secondo posto tra le regioni (media italiana 2,18%), la percentuale di dosi di vaccino somministrate a "personale non sanitario" è pari al 28% e la percentuale di dosi di vaccino somministrate a "over 80 anni" è pari al 12%.