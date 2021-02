Sono 11 i nuovi contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore su 98 persone sottoposte a tampone. Lo rivela il bollettino di aggiornamento emesso dalla Regione. I casi positivi attuali sono 136 (5 in più di ieri), mentre i guariti sono 6. Nessun nuovo decesso viene segnalato. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono 10, di cui 2 in terapia intensiva.