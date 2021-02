Scuola: Caveri incontra Ministro Bianchi, mai successo con Azzolina

L'Assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, ha incontrato in modalità telematica il neo Ministro Patrizio Bianchi che ha presentato il suo programma. "Mai il Ministro precedente, Lucia Azzolina, ha interloquito con gli Assessori regionali - ha dichiarato Caveri - e lo ritengo un fatto assai negativo. Dunque, per contro, plaudo all'iniziativa del nuovo Ministro, che pare cogliere il ruolo delle Regioni, nel nostro caso, Statuto alla mano, ancora più significativo".

"Mi sono permesso di ricordare al Ministro - prosegue Caveri - la particolarità del nostro sistema scolastico con il suo bilinguismo e la presenza delle scuole di montagna, segnalando che in materia di abilitazioni e concorsi auspichiamo una norma di attuazione dello Statuto che meglio definisca la materia in Valle d'Aosta. Interessante il fatto che le vaccinazioni degli insegnanti, che noi stiamo già facendo, sia considerato dal Ministro una priorità".