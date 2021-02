Sci: Pour l'Autonomie, subito azioni per sostegno settore

Pour L'Autonomie chiede al Governo regionale di "mettere subito e con urgenza in atto le azioni amministrative utili ad anticipare l'assestamento di bilancio che permetta di dare sostegni economici a tutte quelle categorie che non possono e non potranno lavorare per il perdurare delle chiusure legate alla pandemia". E' quanto riportato in una nota del movimento politico valdostano.

"Il Governo del Presidente Lavevaz non deve essere semplicemente 'amareggiato' - prosegue la nota - bensì deve essere indignato e deve prendere consapevolezza che non si può continuare con l'immobilismo di questi mesi continuando a guardare a Roma per trovare le soluzioni alla grave crisi che attanaglia la Valle d'Aosta. Basta con la politica del 'a star fermi non si sbaglia mai, mentre a muoversi si fa solo danno', basta con annunci e comunicati stampa sul nulla: sono necessarie iniziative a livello locale e un'azione concreta di dialogo politico con lo Stato italiano che sempre più spesso dimostra di disinteressarsi del futuro economico e occupazionale della Valle d'Aosta".

"La Regione, dal canto suo, deve intervenire - conclude Pour l'Autonomie - per dare aiuto ai dipendenti stagionali e a tutti gli esercizi pubblici e commerciali penalizzati da una stagione autunnale e invernale durante la quale il mondo economico della montagna ha dovuto fermarsi a causa delle restrizioni imposte".