Sci: Fdi, ora inammissibile fiducia Lanièce a Governo

"Questa incredibile ulteriore e unilaterale decisione impone una risposta ferma e determinata.

Di fronte a questa sconcertante mancanza di rispetto soprattutto per il metodo utilizzato riteniamo inammissibile, per la sussistenza almeno della parvenza di una credibilità politica, che il senatore Lanièce confermi la fiducia annunciata a questo nuovo governo Draghi che, attraverso un proprio Ministro, ha preso e continua a prendere letteralmente a schiaffi l'intera Valle D'Aosta". Lo scrive, in una nota, il direttivo di Fratelli d'Italia, aggiungendo: "Chiediamo che il senatore Lanièce e tutti i Partiti presenti in Consiglio Valle si impegnino a richiedere formalmente al governo uno stanziamento straordinario che sia pari almeno all'80% delle perdite subite dell'intera stagione invernale 2020\2021 per il comparto dei comprensori sciistici, comprese le attività di indotto, colpite da restrizioni come il settore ristorazione, intrattenimento e rifugi alpini".

Fratelli d'Italia, infine, chiede al governo regionale di "impugnare in tutte le sedi competenti il provvedimento emanato da Speranza" e di "sostenere economicamente ogni azione legale promossa dagli imprenditori legati al settore sciistico per il risarcimento dei danni subiti".