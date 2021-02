Sci: Adu, ora necessario sostegno ad aziende e lavoratori

"Lascia perplessi la scelta del governo di fermare, a poche ore dalla tanto attesa partenza, lo sci di discesa. Adu Vda vuole manifestare la propria vicinanza a tutte queste categorie, sottolineando come ora più che mai sarà necessario il sostegno economico a tutte le aziende, liberi professionisti e lavoratori coinvolti. Un sostegno economico che sia coerente con quanto realmente perso a causa della mancata apertura di questi mesi e che abbia tempistiche certe". E' quanto si legge in una nota di Ambiente Diritti Uguaglianza.

"Siamo fermamente convinti - prosegue la nota - che il rispetto delle norme sanitarie sia necessario e anzi indispensabile, ma lo è altrettanto quello per chi vive di turismo. Rinviare ulteriormente l'apertura al 5 marzo ha l'aria di una beffa e nessuno è più in grado di accettare simili trattamenti, in particolare considerando gli enormi sacrifici che la stragrande maggioranza dei cittadini ha già compiuto".