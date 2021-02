Covid, ok servizio ristorazione per hotel privi cucina

Con un'ordinanza valida fino al 5 marzo il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz ha introdotto la possibilità di siglare convenzioni tra strutture ricettive e ristoranti per la cena. "Su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate - è spiegato in una nota - i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono fruire, entro le 22, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un'altra struttura ricettiva o di un ristorante. All'esterno dell'esercizio che svolge l'attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che nella fascia oraria dalle 18 alle 22 il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati".

L'ordinanza inoltre prevede che l'apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura, comprese le biblioteche, è possibile tutti i giorni, compresi i giorni prefestivi e festivi.